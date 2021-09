Mercatini Gazzera - Autunno Gazzera 2021

L'Associazione Commercianti Artigiani Gazzera, in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per le giornate di sabato 04 e 11 settembre; sabato 02 e 09 ottobre 2021, a Mestre (VE), in via Gazzera Alta e nella piazzetta di via Brendole dalle ore 10:00 alle ore 19:30 i Mercatini Gazzera, che prevedono la presenza di operatori del commercio ambulante, espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con idee regalo per la casa ed il tempo libero, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286



Email: nsv.eventi@gmail.comhttps://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi

