Weekend di Natale al Lido di Venezia, con mercatini e giostre

L’isola del Lido si veste a festa con la nuova edizione dell’Isola del Natale, organizzata dalla Proloco del Lido e Pellestrina in collaborazione con il Comune di Venezia, la Municipalità di Lido-Pellestrina e Vela spa. Una magica atmosfera fatta di luci, musiche e tante attività per grandi e piccini per vivere un delizioso weekend pre-natalizio.

Un percorso diffuso di mercatini e giostre, giochi gonfiabili, sabato 3 e domenica 4 dicembre, dalle ore 10 alle ore 18, presso il Parco delle Quattro Fontane, Piazzale Santa Maria Elisabetta, Gran Viale e Piazzale Lepanto, oltre a eventi che si terranno presso la casetta di Babbo Natale con la consegna delle letterine e la foto con il beniamino dei bambini. Inoltre, mercatini di Natale, esibizioni di canti natalizi sul palco di Via Lepanto, mentre un divertente Trenino Atvo percorrerà la strada verso l’Isola del Natale dal Piazzale Santa Maria Elisabetta, in entrambe le direzioni (dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00).

Ma Natale in isola si farà anche “di corsa”. Insieme a Venezia Triathlon, andrà in scena una divertente “Corsa dei Babbi Natale” che si terrà sabato 3 dalle ore 10 tra via Perasto e via Zara. Alle ore 11.30, in Piazzetta Lepanto approderà il corteo acqueo dei Babbi Natale, a cura delle remiere di Lido e Pellestrina in ricordo dei Re del Remo appena scomparsi, Giuseppe “Bepi” Fongher e Sergio “Ciaci” Tagliapietra.

Alle 16.30, sul palco allestito in Gran Viale, si alterneranno Carlotta Berti, Niko & Teo, Greta Mainardi e Arturo Boem al secolo Swampgod per raccontare le proprie esperienze con i social, l’arte, la letteratura e la moda. Si tratta del primo di altri incontri che seguiranno aperti ai giovani, per valorizzare e far conoscere le risorse artistiche e creative del territorio.

Il giorno seguente sarà invece una giornata dedicata allo sport e alla musica: alle 10.00 si terrà la “Special Christmas Trial”, con partenza dal palco in Gran Viale, a cura del gruppo Nordic Walking Venezia Serenissima, capitanata da Andrea De Favari e Ornella Gregolin; alle 11.00 sarà la volta della “Babbo Riders”, la sesta edizione della sfilata di beneficienza su due ruote per raccogliere fondi da devolvere alla Onlus “Un sorriso per Leo”. La giornata di domenica si chiude in musica, con il concerto dei Joy Singers alle ore 17.30.