San Valentino: luna park in piazza, cultura e mercatini a Musile di Piave

Tre giorni di appuntamenti, dedicati a grandi e piccini, per omaggiare al meglio il Santo Patrono. La Città di Musile di Piave si appresta a festeggiare San Valentino, ricorrenza attesa non solo dalla cittadinanza ma anche dai tanti residenti nel comuni limitrofi. Non mancherà il grande luna park con le giostre e tante occasioni di divertimento.

Gli eventi iniziano sabato 12 febbraio, al centro culturale Bresannin-Sicher, nella sala polivalente “O. Fallaci” dove alle 17.30 è in programma l’inaugurazione della Mostra d’Arte di Simone Brollo e Armando d’Andrea, che rimarrà aperta fino al 20 del mese.

Domenica 13 febbraio, invece, nel centro cittadino, dalle 9 alle 19, torna il mercato di San Valentino, delle arance e della creatività. Dalle 10 alle 18 ci sarà l’animazione di strada con figuranti, trampolieri e animatori che interpreteranno in costume i “Fidanzatini di Peynet”. Dalle 14.30 alle 15.30 ci sarà invece lo spettacolo di magia e comicità con il PrestigiAttore Mago Lenard. Dalle 16 alle 18 l’intrattenimento musicale “Dedica una canzone” con il duo musicale Cristian Ricci. A tutti bambini verrà donata un’arancia di San Valentino.

Lunedì 14 febbraio, giorno del Santo Patrono, nel centro cittadino, dal mattino alla sera, verranno replicati i mercatini e l’animazione da strada. Alle 14 l’attesa premiazione della coppia di Musile di Piave sposata da più anni. Dalle 14.30 alle 15.30 è previsto lo spettacolo di magia con Mr Dani. Dalle 16 alle 18 l’intrattenimento musicale “Aglio, Olio e Swing”, un appuntamento musicale con i classici della musica italiana degli anni ‘20, ‘30, ‘40 e ‘50 rielaborati in chiave jazz.

«Abbiamo deciso di rinnovare i festeggiamenti, - dice il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, - anche con le giostre per i bambini. È arrivato il momento di uscire dalla negatività della pandemia e cercare di guardare oltre, tanto più che la festa è tutta all'esterno e quindi il rischio di contagio è ridotto. Saranno comunque adottate tutte le misure di sicurezza per affrontare in serenità questi festeggiamenti così importanti per la nostra città. Abbiamo voluto organizzare un appuntamento all’altezza della nostra storia e a intrecciarsi ci sarà, oltre al divertimento, tanta tradizione».