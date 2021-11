Mercatini di Natale 2021 in centro a Mestre

Il cuore del Natale a Mestre sarà Piazza Ferretto, con il suo albero: luogo ideale per gli acquisti natalizi e per vivere lo spirito delle festività in un ambiente raccolto e accogliente. Dal 27 novembre al 26 dicembre, in Piazza Ferretto e via Poerio, e fino al 9 gennaio 2022 in via Allegri, un mercatino di Natale proporrà specialità varie dalle 10 alle 20.

Luci e mercatini natalizi a Mestre

Le installazioni natalizie da Piazza Ferretto si estendono lungo le principali vie dello shopping a Mestre – dalle più centrali come viale Garibaldi, corso del Popolo, via Piave, via Carducci, via Miranese, via Circonvallazione, piazzale Leonardo da Vinci, viale San Marco, via Torre Belfredo, sino a quelle più esterne, e raggiungono anche i centri di Campalto, Chirignago, Favaro, Gazzera, Marghera, Tessera, Trivignano e Zelarino. Un flusso quasi continuo di luci per illuminare ogni comunità del territorio veneziano.