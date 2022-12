I mercatini per il Natale 2022 a Caorle

Luminarie accattivanti, mercatino di Natale, street food tipico, attrazioni, animazione e laboratori per i più piccoli, spettacoli, musica, artigianato: è questa la magia di Caorle Christmas Time, la rassegna che, dal 7 dicembre all'8 gennaio, saprà certamente richiamare nella località balneare migliaia di visitatori.

Mercatini di Natale a Caorle

Attrazione principale della rassegna sarà certamente il mercatino di Natale con oltre 30 casette in legno, decorate a tema natalizio, che si potranno visitare passeggiando lungo il red carpet che sarà allestito in centro storico sotto ai portali di luce che illumineranno Rio Terrà e non solo. Quest'anno, infatti, le luminarie di “Caorle Christmas Time” (tutte con tecnologia led), con diversi stili, si spingeranno sino a Piazza Sant'Antonio per coinvolgere nell'atmosfera di festa anche la zona di Ponente.

Il mercatino di Natale sarà aperto nei giorni festivi con orario 10-20 e nei giorni feriali con orario 14.-20. Sono considerati feriali le giornate dal 19 al 23 dicembre, dal 27 al 30 dicembre, dal 2 al 5 gennaio. Per tutte le altre giornate il mercatino sarà aperto con orario festivo (ad eccezione dei giorni compresi tra il 12 e il 16 dicembre in cui il mercatino sarà chiuso).