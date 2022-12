Mirano si anima con i mercatini di Natale: il programma

Mirano si anima per il Natale, con un programma ricco di appuntamenti dal 27 novembre all'8 gennaio 2023. In calendario più di 15 appuntamenti di musica e spettacolo diffusi, ospiti d’eccezione, pista di ghiaccio, mercatini e attività per bambini, oltre a molti altri appuntamenti culturali e di solidarietà.

Il mercatino di Natale a Mirano

Viale delle Rimembranze ospiterà il mercatino di Natale con 11 casette bianche nelle quali le attività del territorio potranno vendere prodotti di alta qualità, al sabato e domenica.

Giovedì 8 dicembre si terrà il Mercatino della Solidarietà in piazza Martiri dalle ore 11.00 alle 19.00. Alle 11.30 intervento delle associazioni del territorio e a seguire consegna dei pacchi natalizi sotto l’albero.