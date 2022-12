Tutti i mercatini di Natale tra Venezia e la terraferma

Prodotti tipici della tradizione, artigianato locale, addobbi natalizi, gastronomia e idee regalo interessanti. I mercatini sparsi nel territorio colorano di allegria il Natale 2022, a partire da quelli all’interno del palinsesto “A Venezia è di scena il Natale”, promosso dal Comune di Venezia e Vela, che ricrea la magia delle feste natalizie e accogliere residenti e turisti con una serie di iniziative per tutte le età. Ma moltissime sono anche le proposte in diversi comuni della Città metropolitana.

Mercatini nel Comune di Venezia

A Mestre , in collaborazione con Confesercenti e Ascom, si può passeggiare fino al 28 dicembre, dalle 10 alle 20, fra le 36 casette in legno dislocate tra Piazza Ferretto e via Poerio, mentre fino al 6 gennaio il mercatino resterà aperto in via Allegri. L’atmosfera natalizia è quella autentica e l’albero di Natale al centro della piazza, insieme alle luminarie che illuminano la città, la rendono ancora più calda ( DETTAGLI ).

, in Piazza Mercato, saranno ospitati i tradizionali mercatini di Natale, ogni domenica fino al 22 gennaio 2023, dalle ore 10.00, in collaborazione con Associazione Marghera 2000. A Favaro Veneto , dalle ore 9.00 di giovedì 8 dicembre, si potranno trovare i mercatini di Natale con artigianato artistico, prodotti enogastronomici e del benessere, oltre a una ricca offerta di street food. Tra le varie iniziative nel corso della giornata, si segnalano il laboratorio “Colora il tuo Natale”, il concerto della Banda musicale di Tessera alle ore 10.30, la musica natalizia con il dj Andrew dalle ore 15.00, oltre ad animazioni itineranti per bambini e un Babbo Natale che regalerà le sue sculture di palloncini ( DETTAGLI ).

, in Campo San Maurizio, da venerdì 9 a domenica 11 dicembre dalle ore 9.00 alle 19.00 si terrà il tradizionale mercatino dell’Antiquariato, con una ricca scelta di oggettistica, collezionismo, libri, stampe vintage e modernariato, mentre a San Francesco della Vigna, da giovedì 15 a sabato 17 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, il Centro Commerciale Quartierale propone i mercatini natalizi con creazioni artigianali originali che raccoglieranno fondi da devolvere alla squadra delle Pink Lion in Venice. Giovedì 22 dicembre, alle ore 17.00, arriva invece Babbo Natale, mentre il 5 gennaio, sempre alla stessa ora, farà capolino la Befana con la sua scopa magica per distribuire caramelle ai bambini. Lido e Pellestrina propongono invece l’Isola del Natale, organizzata dalla Proloco del Lido e Pellestrina in collaborazione con il Comune di Venezia, la Municipalità di Lido-Pellestrina e Vela spa. Un percorso diffuso di mercatini e giostre, giochi gonfiabili, sabato 10 e domenica 11 dicembre, dalle ore 10 in poi, presso il Parco delle Quattro Fontane, Piazzale Santa Maria Elisabetta, Gran Viale e Piazzale Lepanto ( DETTAGLI ).

Mercatini a Caorle

Luminarie accattivanti, mercatino di Natale, street food tipico, attrazioni, animazione e laboratori per i più piccoli, spettacoli, musica, artigianato: è questa la magia di Caorle Christmas Time, la rassegna che, dal 7 dicembre all'8 gennaio, saprà certamente richiamare nella località balneare migliaia di visitatori. Attrazione principale della rassegna sarà certamente il mercatino di Natale con oltre 30 casette in legno, decorate a tema natalizio (DETTAGLI).

Mercatini a Dolo

Sarà un Natale all'insegna delle scelte quello di Dolo, con meno addobbi luminosi in città e nelle frazioni, ma con più appuntamenti per le famiglie. Non mancheranno i tradizionali mercatini, dove comprare addobbi e piccoli regali per le feste (DETTAGLI).

Mercatini a Jesolo

Jesolo si trasforma in Città del Natale, con un ricco palinsesto di eventi che animeranno strade e piazze durante le prossime festività fino a domenica 8 gennaio e più oltre, con lo Jesolo Sand Nativity che chiuderà le porte ai visitatori solamente la sera di domenica 5 febbraio. Fulcro delle festività è il Villaggio di Natale: il percorso natalizio si sviluppa lungo via Silvio Trentin, tra piazza Mazzini e piazza Aurora fino all’incrocio con via Leon Battista Alberti, composto da 70 casette in legno che espongono oggettistica ed enogastronomia (DETTAGLI).

Mercatini a Mirano

Mirano si anima per il Natale, con un programma ricco di appuntamenti dal 27 novembre all'8 gennaio 2023. In calendario più di 15 appuntamenti di musica e spettacolo diffusi, ospiti d’eccezione, pista di ghiaccio, mercatini e attività per bambini, oltre a molti altri appuntamenti culturali e di solidarietà. Viale delle Rimembranze ospiterà il mercatino di Natale con 11 casette bianche nelle quali le attività del territorio potranno vendere prodotti di alta qualità, al sabato e domenica (DETTAGLI).

Mercatini a Musile di Piave

Entra nel vivo a Musile di Piave la magia del Natale. Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha realizzato un programma di manifestazioni, in collaborazione con le associazioni del territorio, per allietare i giorni più attesi dell'anno. Si parte giovedì 8 dicembre con una giornata ricca di eventi. Dalle 8 alle 18, in centro cittadino, mercatino di Natale con stand e bancarelle (DETTAGLI).

