I mercatini di Natale a Jesolo

Jesolo si trasforma in Città del Natale, con un ricco palinsesto di eventi che animeranno strade e piazze durante le prossime festività fino a domenica 8 gennaio e più oltre, con lo Jesolo Sand Nativity che chiuderà le porte ai visitatori solamente la sera di domenica 5 febbraio.

TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A JESOLO

Mercatini a Jesolo

Fulcro delle festività è il Villaggio di Natale: il percorso natalizio si sviluppa lungo via Silvio Trentin, tra piazza Mazzini e piazza Aurora fino all’incrocio con via Leon Battista Alberti, composto da 70 casette in legno che espongono oggettistica ed enogastronomia, a cui si aggiungono i punti ristoro che rappresentano però meno del 40% degli spazi presenti. Le due piazze fungono da poli del divertimento per tutta la famiglia, a partire dalla casa di Babbo Natale che quest’anno è stata allestita in piazza Aurora.