I mercatini di Natale in centro a Mestre

Dal 25 novembre al 28 dicembre 2022 il centro di Mestre è animato dai mercatini di Natale, disposti lungo piazza Ferretto e via Poerio, e, fino all8 gennaio 2023, anche lungo via Allegri.

Tante colorate casette in legno aperte tutti i giorni, dalle 10 alle 20, in collaborazione con Confesercenti e Ascom, per accompagnare lo shopping natalizio, tra prodotti artigianali e delizie gastronomiche, accompagnati dal profumo di cannella e vin brulé!