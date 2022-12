Mercatini di Natale a Musile di Piave

Entra nel vivo a Musile di Piave la magia del Natale. Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha realizzato un programma di manifestazioni, in collaborazione con le associazioni del territorio, per allietare i giorni più attesi dell'anno.

Si parte giovedì 8 dicembre con una giornata ricca di eventi. Dalle 8 alle 18, in centro cittadino, mercatino di Natale con stand e bancarelle. Dalle 10 alle 18, in piazza Libertà, oltre alle animazioni per bambini, ci saranno laboratori di costruzione di ghirlande di palloncini luminosi con i MusilElfi. Per tutti panettone, pandoro, bibite e vin brulè. Il tutto a cura del Teatro delle Arance e della Pro Loco.

TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A MUSILE DI PIAVE