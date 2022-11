Tornano i mercatini in centro a Noale: spazio a sapori, tradizioni e artigianato

Tornano, nel pieno dell’appuntamento con l’estate di San Martino, i mercatini di Noale, nella nuova formula gestita da Confcommercio del Miranese in collaborazione con il Comune di Noale, che tanto successo sta riscuotendo in queste prime uscite: domenica 13 novembre, per l’intera giornata, nel teatro della nuova Piazza XX Settembre saranno oltre 40 gli espositori in campo per “Sapori & Tradizioni”, un centinaio invece quelli che daranno vita, in Piazza Castello, al tradizionale mercatino dell’antiquariato.

Numeri e qualità in decisa crescita, come dimostrato anche dalle sempre maggiori richieste di partecipazione da parte di appassionati del settore, che vedono nelle piazze di Noale la cornice ideale per valorizzare i loro prodotti e la propria merce: nella Piazza XX Settembre da poco restituita alla città dopo i lavori di riqualificazione, a farla da padrona saranno le bancarelle di prodotti tipici alimentari regionali e dell’artigianato locale, mentre in Piazza Castello il “nuovo” mercatino dell’antiquariato vedrà in campo i migliori espositori di articoli legati al vintage, al modernariato e al collezionismo.

Sarà l'occasione per vivere il centro di Noale in una delle ultime domeniche prima dell’inverno, con la possibilità di godere dell'apertura domenicale di locali e negozi della città. L’obiettivo di Confcommercio del Miranese, insieme al Comune, è rivitalizzare il centro storico attraverso appuntamenti di richiamo, a cui concorreranno, oltre agli espositori, anche i commercianti locali e i pubblici esercizi, creando occasioni di svago, shopping e ritrovo per tutti i cittadini, provenienti anche da fuori città.