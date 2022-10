Prodotti tipici alimentari e mercatini tra le piazze di Noale

La nuova Piazza XX Settembre alla prova dei fatti: domenica 9 ottobre 2022 il mercatino “Sapori & Tradizioni” torna nella sua posizione originaria, nel nuovo salotto di Noale appena restituito ai cittadini dopo mesi di lavori di riqualificazione: sarà l’occasione per rivedere, in numeri davvero importanti, l’accoppiata dei mercatini che da tempo fanno bella mostra di sé ogni seconda domenica del mese: prodotti tipici alimentari e dell’artigianato locale in Piazza XX Settembre, antiquariato e collezionismo in Piazza Castello.

Ad organizzare entrambi gli appuntamenti è Confcommercio del Miranese, che dal mese scorso ha preso in mano, oltre a “Sapori & Tradizioni”, anche il mercatino dell’antiquariato, con il compito di rilanciarlo e aumentarne qualità e richiamo: per questo domenica saranno oltre 80 (contro i 20 circa del vecchio format) gli espositori presenti in Piazza Castello.

Sarà l'occasione per vivere il centro di Noale finalmente riaperto ai cittadini, con l'apertura domenicale di locali e negozi della città. L’obiettivo di Confcommercio del Miranese è rivitalizzare il centro storico attraverso appuntamenti di richiamo, a cui concorreranno, oltre agli espositori, anche i commercianti locali e i pubblici esercizi, creando occasioni di svago, shopping e ritrovo per tutti i cittadini, provenienti anche da fuori città.