A Noale tornano i mercatini con auto d’epoca e negozi aperti

Torna domenica la fortunata abbinata dei mercatini di Noale, coordinata da Confcommercio del Miranese insieme al Comune: il mercatino “Sapori & Tradizioni” nella rinnovata Piazza XX Settembre e l’antiquariato “MercatiNoale” in Piazza Castello.



Per questa seconda domenica di marzo, dalle 8 alle 18, “Sapori & Tradizioni” accoglierà in Piazza XX Settembre più di 50 bancarelle di prodotti legati al territorio, al gusto e alle tipicità regionali, ma anche ad altri prodotti tipici della tradizione locale e regionale italiana provenienti dal Veneto e da altre regioni italiane e dell’artigianato locale. Tra le due torri invece saranno circa 80 gli espositori, antiquari e collezionisti e questo mese protagonista sarà anche una mostra di auto storiche, allestita proprio in Piazza Castello da “Salzano Epoca”.



Sarà l'occasione per vivere il centro di Noale con l'apertura domenicale di locali e negozi della città. L’obiettivo è rivitalizzare il centro cittadino attraverso appuntamenti di richiamo, a cui concorreranno anche i commercianti locali e i pubblici esercizi, creando occasioni di svago, shopping e ritrovo per tutti i cittadini, provenienti anche da fuori città.