Noale, mercatini anche a Pasqua: domenica l’appuntamento con antiquariato e sapori

Edizione straordinaria dei mercatini di Noale: domenica la Pasqua non ferma, anzi fa da traino alla rinnovata e fortunata abbinata dei due appuntamenti noalesi, coordinata da Confcommercio del Miranese insieme al Comune. Il mercatino “Sapori & Tradizioni” in piazza XX Settembre e l’antiquariato “MercatiNoale” in piazza Castello saranno dunque regolarmente protagonisti in centro storico, come ogni seconda domenica del mese.

Dalle 8 alle 18, “Sapori & Tradizioni” accoglierà in piazza XX Settembre bancarelle di prodotti legati al territorio, al gusto e alle tipicità regionali, ma anche ad altri prodotti tipici della tradizione provenienti dal Veneto e da altre regioni italiane, oltre che dell’artigianato locale. Tra le due torri invece saranno protagonisti antiquari e collezionisti, con operatori qualificati provenienti anche da fuori provincia: in totale, tra le due piazze, saranno oltre 140 gli espositoripartecipanti, addirittura più dello scorso mese, nonostante la festività. Sarà l’occasione per vivere una Pasqua in centro a Noale, con l'apertura straordinaria di locali e negozi e usufruire dell’acquisto di prodotti tipici e tradizionali o della miglior oggettistica d’antiquariato e da collezione.

Una formula che riscuote sempre più successo, tanto da vedere aumentare continuamente le richieste da parte degli operatori, più che soddisfatti da come sta procedendo l’esperienza noalese, in continua crescita da quanto è stata presa in gestione diretta da Confcommercio e Comune con l’obiettivo di rilanciare le due piazze e il commercio in centro storico.