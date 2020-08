I mercatini a Sottomarina si terranno anche il sabato sera

I mercatini serali sul Lungomare Adriatico organizzati da Tutto in Piazza snc, in collaborazione con Confesercenti di Chioggia, a seguito del gradimento, oltre alle sere del martedì e del giovedì, si svolgeranno, con apertura dalle ore 20 alle ore 24, anche nelle serate del sabato e fino al 10 settembre e non più fino a fine agosto.

Saranno adottate, come di consueto, tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione del covid: obbligo di mantenere la distanza di 1 metro dalle altre persone, obbligo di indossare mascherine, o altro mezzo idoneo, atte a garantire la copertura di naso e bocca. Anche per le serate de sabato, come per quelle del martedì e giovedì, non vi saranno chiusure o modifiche della viabilità.