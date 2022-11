Mercatini di Natale in Villa Farsetti

A Santa Maria di Sala il Natale abbraccia Villa Farsetti, dove saranno i commercianti ad aprire il periodo più atteso dell’anno, grazie a una giornata di mercatini, bancarelle e animazioni organizzate nell’ambito del distretto del commercio "Terra del Graticolato". In regia Comune di Santa Maria di Sala, Confcommercio del Miranese e i commercianti locali.

Domenica 4 dicembre la villa sarà infatti cornice di un mercatino natalizio unico nel suo genere, che ospiterà espositori locali e i loro prodotti, ma anche le associazioni del territorio con le loro iniziative e proposte, intrattenimento e animazioni per i più piccoli. Sarà l’occasione per scoprire tante idee per i regali e per addobbare la tavola delle feste, apprezzare i prodotti tipici locali e a chilometro zero, trascorrere qualche ora nella magica atmosfera del Natale, con punti ristoro e degustazioni per una giornata all’insegna dell’incontro e della convivialità (in caso di pioggia il mercatino sarà allestito all’interno del teatro della villa).

L’apertura a partire dalle ore 10, con le autorità e la consegna di “Un libro ai nuovi nati” da parte della giunta comunale. Alle 11.30 spazio alla musica con l’Orchestra di Fiati del Veneto e alle 14.30 balli di Natale con “Arti in movimento”. Alle 15 da non perdere lo show con gli "Arcieri della Rocca" e alle 15.30 bambini ancora protagonisti con le letture per l’infanzia insieme all’illustratore Michelangelo Rossato. Per tutto il giorno non mancheranno le animazioni per i più piccoli, con i "Trampolieri di Natale", mentre al piano terra della villa sarà allestita una mostra del libro.