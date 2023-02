Mirano, torna il mercatino con 130 espositori e i giochi di una volta

Appuntamento domenica 19 febbraio con il tradizionale mercatino dell’antiquariato e del collezionismo “Gli oggetti dei nonni”, organizzato da Confcommercio del Miranese e Comune di Mirano.

Saranno 130 gli espositori che animeranno la giornata in piazza, tra antiquari professionisti del settore, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage. Per l’occasione i negozi resteranno aperti.

Immancabile anche in questo caso l’abbinamento con appuntamenti a tema e domenica, infatti, saranno protagonisti, in perfetto clima di tradizione, i giochi di una volta, per permettere ai più piccoli di scoprire come si divertivano i loro nonni e agli adulti di ricordare i bei tempi dell’infanzia. A completare il menù sarà l’appuntamento a tavola con i ristoratori e i locali aderenti al percorso gastronomico "A tavola con la tradizione", che proporranno menù tipici di stagione legati al territorio e alla storia locale.