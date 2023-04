Maxi mercatino con 150 espositori in centro a Mirano

Scoppia la primavera e Mirano la accoglie con un mercatino dal sapore antico, che va ben oltre la passione per l’antiquariato. “Gli oggetti dei nonni”, organizzato come sempre da Comune di Mirano e Confcommercio del Miranese, schiera questa domenica oltre 150 espositori tra antiquari professionisti, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage.

Un appuntamento in costante crescita, tra i più apprezzati in provincia e che questo mese occuperà, dalle 8 del mattino alle 19 di sera, un’area allargata del centro storico, compresa l’intera via Barche, fino all’incrocio con via Macello. Una lunga passeggiata tra bancarelle ed esposizioni uniche, che avrà il suo fulcro al centro dell’ovale con una mostra tutta dedicata ai motori, con auto e moto d’epoca portate in piazza dal motoclub Dogaletto di Mira.

Per l’occasione i negozi del centro di Mirano potranno rimanere aperti, garantendo una giornata di shopping a tutti i visitatori. Immancabile anche questa domenica l’appuntamento a tavola con una quindicina di ristoratori e locali aderenti al percorso gastronomico "A tavola con la tradizione", che proporranno menù tipici di stagione legati al territorio e alla storia locale.