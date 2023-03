Jesolo diventa il "Paese Incantato" con il mercatino dei bambini

Numerosi eventi animeranno la città di Jesolo durante il mese di aprile: per la primavera 2023, il centro storico si trasformerà infatti nel "Paese Incantato" con l’arrivo degli gnomi.

Tra le tante iniziative, domenica 2 aprile Piazza I Maggio ospiterà un grande mercato che vedrà come protagonisti i bambini. I più piccoli diverranno mercanti per un giorno, vendendo e scambiando oggetti creati da loro ma anche libri, figurine, giocattoli. Un modo per promuovere in maniera divertente la cultura del riciclo e della sostenibilità. Il mercatino è riservato ai bambini residenti nel Comune di Jesolo di età compresa fra i 6 e i 10 anni.

Per prenotare una postazione (fino a esaurimento posti) contattare la Biblioteca comunale tramite mail all'indirizzo serviziculturali@comune.jesolo.ve.it.