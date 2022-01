Torna il mercatino a Mirano con un centinaio di espositori

Primo mercatino dell'antiquariato e del collezionismo dell'anno domenica 16 gennaio 2021 a Mirano. "Gli oggetti dei nonni" tornano in piazza dopo le feste, in uno dei pochi appuntamenti di questo mese ancora segnato dalla pandemia. Come ogni terza domenica del mese, grazie alle misure di sicurezza apportate da Comune di Mirano e Confcommercio del Miranese, sarà possibile vivere una giornata all'aperto con un centinaio di espositori, tra antiquari professionisti e hobbisti del settore, con articoli di antiquariato, modernariato e vintage per tutti i gusti.

Non mancherà anche questo mese la passione per la buona cucina e il cibo della tradizione, legato al territorio e al prodotti tipici, con i menù ad hoc creati da una quindicina di ristoratori e gestori di locali che aderiscono al circuito "A Tavola con la Tradizione", creato proprio per accompagnare a tavola il mercatino miranese. Come sempre, in concomitanza con l'esposizione in piazza, negozi e locali del centro storico rimarranno aperti per offrire una domenica di shopping festivo nel salotto buono della città.