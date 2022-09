Mercatino con oltre cento espositori a Mirano in occasione della Fiera

Tradizionale trasloco settembrino, domenica 18, per il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo “Gli oggetti dei nonni”, che questo mese sarà in via Gramsci, il viale commerciale di Mirano, per la concomitanza con la Fiera di San Matteo in centro storico. Oltre cento gli espositori che animeranno la passeggiata lungo il viale, tra antiquari professionisti del settore, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage.

In regia, come sempre, Confcommercio del Miranese e Comune di Mirano, che da alcuni anni hanno rilanciato il mercatino di Mirano, facendone uno dei più ricercati per gli appassionati del settore e non solo, anche oltre i confini provinciali.

Questa domenica, con il centro di Mirano in festa per la ultracentenaria Fiera di San Matteo, il mercatino sarà ancor più un evento di richiamo, con la possibilità di allargare lo shopping nei negozi in centro, aperti per l’occasione e con il ritorno del percorso gastronomico "A tavola con la tradizione", che propone menù speciali in una quindicina di rinomati ristoranti e locali miranesi.