Torna il mercatino a Mirano con 150 espositori

Mirano si prepara ad accogliere la prossima edizione del mercatino dell'antiquariato "Gli oggetti dei Nonni", organizzato da Confcommercio del Miranese. L'evento è fissato per domenica 21 aprile e promette di distinguersi dalle precedenti edizioni grazie al numero eccezionale di espositori e alle coinvolgenti attività pianificate per l'intera giornata. Quest'appuntamento, ormai consolidato nel calendario della città, è in programma ogni terza domenica del mese.

Sono oltre 150 gli espositori che animeranno le strade di Mirano, con una vasta gamma di prodotti legati all'antiquariato e al collezionismo vintage. Dagli oggetti più rari alle curiosità più affascinanti, la città sarà un autentico paradiso per gli amanti del passato.

A rendere la giornata ancora più coinvolgente saranno le attrazioni che accompagneranno il mercatino. Tra queste spiccano le esibizioni delle "HoStress", un gruppo di teatro urbano che intratterrà il pubblico con tre performance. Queste saranno caratterizzate da un mix di energia, musica e irriverenza, e guideranno gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso brani iconici del rock e del pop.

I visitatori avranno, inoltre, l'opportunità di ammirare un'esposizione di carrozze d'epoca e di assistere a esibizioni di ballo storico, che faranno rivivere atmosfere e tradizioni di epoche passate. Lungo via Castellantico, l'associazione "Salzano Epoca" presenterà una selezione di auto storiche, offrendo agli appassionati la possibilità di immergersi nella storia dell'automobilismo.

Infine, il percorso gastronomico "A Tavola con la Tradizione" offrirà ai visitatori un menù speciale proposto da 17 locali della zona, che saprà soddisfare anche i palati più esigenti.