A Mirano torna il mercatino dell’antiquariato con oltre cento espositori

Domenica 16 giugno, dalle 8 alle 19, Mirano ospiterà una nuova edizione del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo intitolato "Gli oggetti dei nonni". Questo evento, promosso da Confcommercio del Miranese e dal Comune di Mirano, rappresenta un'occasione imperdibile per appassionati e curiosi.

Il mercatino si estenderà nel centro della città, animando Piazza Martiri, via Castellantico, via XX Settembre e via Barche. Qui, ben 130 espositori professionisti dell’antiquariato offriranno una vasta gamma di oggetti d'epoca, dai mobili antichi ai gioielli vintage, passando per ceramiche, orologi, libri e manufatti artigianali. Ogni stand sarà un piccolo museo, dove i visitatori potranno ammirare e acquistare pezzi unici e preziosi ricordi del passato.

Roberto Rossato, vicepresidente e delegato di Confcommercio di Mirano, afferma: «Il mercatino, che si tiene ogni terza domenica del mese, è molto importante soprattutto per le attività commerciali. Grazie a questo appuntamento, che attira diverse migliaia di persone, i nostri commercianti hanno l'opportunità di farsi conoscere, apprezzare e di vendere i loro prodotti».

Per gli amanti della buona cucina, non mancherà "A Tavola con la Tradizione", il percorso enogastronomico che coinvolgerà 17 tra ristoranti, osterie e bar di Mirano. Gli esercizi aderenti prepareranno squisite ricette tradizionali per soddisfare tutti i palati. Oltre agli oggetti antichi, i negozi della città resteranno aperti per offrire ai visitatori l'opportunità dell’immancabile shopping domenicale. Inoltre, sarà possibile ammirare una straordinaria esposizione di moto d’epoca, grazie al Club Moto d’Epoca Dogaletto. Passeggiare per la città sarà come intraprendere un viaggio nel tempo, tra gli oggetti d'antiquariato e queste magnifiche moto d’epoca che raccontano storie di tempi passati.