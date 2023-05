A Mirano torna il mercatino con 150 espositori. In mostra anche 50 storiche moto Aprilia

Il sogno Aprilia accompagna il tradizionale appuntamento domenicale con il mercatino dell’antiquariato “Gli oggetti dei nonni”, organizzato come sempre da Comune di Mirano e Confcommercio del Miranese. Anche questa domenica, 21 maggio 2023, saranno schierati in centro storico oltre 150 espositori tra antiquari professionisti, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage.

Un appuntamento in costante crescita, tra i più apprezzati in provincia e che questo mese vedrà al centro dell’ovale una mostra tutta dedicata ai motori, con circa 50 moto d’epoca rigorosamente Aprilia a fare da contorno alla mostra mercato d’antiquariato. Per l’occasione i negozi del centro di Mirano potranno rimanere aperti, garantendo una giornata di shopping a tutti i visitatori.

Immancabile anche questa domenica l’appuntamento a tavola con una quindicina di ristoratori e locali aderenti al percorso gastronomico "A tavola con la tradizione", che proporranno menù tipici di stagione legati al territorio e alla storia locale.