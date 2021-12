Il mercatino di Mirano si veste del Natale: artigianato e idee regalo in piazza

Edizione speciale del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo domenica 19 dicembre 2021 a Mirano: “Gli oggetti dei nonni” si vestono di festa e magia per proporre una giornata all’insegna del clima natalizio, per un appuntamento al quale, tra antiquari professionisti del settore, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage, si aggiungeranno gli allestimenti del “Natale a Mirano”, che animano la piazza dalla scorsa settimana.

Accanto agli espositori, con merce e banchi in stile natalizio, pronti ad occupare tutta l’area della piazza, fino a via Barche e via Castellantico, saranno dunque aperte le casette in legno con prodotti tipici e artigianato locale, idee per regali e non mancherà all’appuntamento Babbo Natale in persona, pronto a ricevere i bambini e le loro lettere nella sua casa allestita al centro dell’ovale. Inoltre, saranno presenti animazioni con giocolieri, con la pista di pattinaggio su ghiaccio operativa tutto il giorno e i negozi aperti per gli acquisti di Natale.