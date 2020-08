Libro contro libro: torna a Mestre il mercatino per lo scambio dei libri scolastici usati

Dall'1 al 3 settembre (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17) nell'auditorium del PalaPlip in via San Donà 195 a Carpenedo, i ragazzi potranno portare i loro libri scolastici oppure utilizzare gli appositi pannelli “Cerco-Vendo-Scambio” per lasciare i propri annunci con le liste dei libri richiesti dalle varie scuole o quelli di cui non hanno più bisogno.

Tavoli e sedie saranno messi a disposizione dall'amministrazione comunale, senza necessità di prenotazioni. Gli operatori del Comune offriranno indicazioni e assistenza agli studenti e ai genitori nella gestione degli spazi e degli annunci, mentre le “trattative” per lo scambio dei libri saranno gestite direttamente dai ragazzi o dai loro familiari. L’ingresso sarà libero, in rispetto delle norme imposte dall'emergenza sanitaria.