L'Associazione Commercianti Artigiani Gazzera, in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Martedì 08 e 15 Settembre e martedì 06 e 13 ottobre 2020, a Mestre (VE), in via Brendole dalle ore 09:00 alle ore 19:00 il Mercatino tra i Sapori d'Italia, che prevede la rassegna delle eccellenze enogastronomiche tipiche regionali d'Italia, sfiziose specialità alimentari dolci e salate con degustazioni, specialità alimentari biologiche, prodotti alimentari e rimedi naturali per il benessere e il viver sano.

Saranno presenti inoltre espositori delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con idee regalo e prodotti per la cura del corpo.

Il Mercatino rientra nella programmazione della manifestazione "Autunno Gazzera 2020" che prevede spettacoli, animazioni e negozi aperti.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi