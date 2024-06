Il mercatino di Noale anima Piazza Castello con cento espositori

Come ogni seconda domenica del mese, il 9 giugno torna "MercatiNoale", uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per gli appassionati di antiquariato, hobbistica, modernariato e vintage. La splendida cornice di Piazza Castello farà da sfondo alla manifestazione che vedrà la partecipazione di 100 espositori professionisti, pronti a mostrare i loro tesori e raccontare le storie che si celano dietro ogni oggetto.

Il centro di Noale si trasformerà così in un vero e proprio paradiso per i collezionisti e i curiosi, offrendo un'esperienza unica che coniuga la passione per il passato con la vivacità di una giornata di festa. Per l'intera giornata i negozi del centro rimarranno aperti, permettendo ai visitatori di dedicarsi allo shopping e di esplorare le vie della città in un contesto animato e vivace.

«"MercatiNoale" è un’opportunità straordinaria per scoprire la città sotto una nuova luce, immergendosi nel fascino dell'antiquariato e apprezzando le eccellenze locali. Ringraziamo i negozi del territorio per il loro prezioso contributo: rimanendo aperti, offriranno ai visitatori la possibilità di fare shopping domenicale, arricchendo ulteriormente l’esperienza della giornata» ha dichiarato Giovanni Liziero, delegato di Confcommercio Noale.