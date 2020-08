Gli ambulanti di Forte dei Marmi a Jesolo

Speciale appuntamento con l’evento-mercato più famoso d’Italia. C’è ancora voglia di estate, di svago e di normalità e così arriva per la prima volta anche al Lido di Jesolo l’eccellenza del mercato di qualità de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi".

Lo spettacolo delle famose "boutique a cielo aperto" - con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe), cachemire, collezioni moda, tessuti di arte fiorentina, pellicceria, stoffe, biancheria per la casa, porcellane, bijoux - è in programma venerdì 28 agosto al Lido di Jesolo, in via dei Mille. Sarà la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 24.

I famosi ambulanti toscani portano con sé le atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale: tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito "evento-mercato". Per ulteriori dettagli c'è il sito www.gliambulantidifortedeimarmi.it.



Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Venerdì 28 agosto 2020

Via dei Mille, Jesolo

Dalle 8.00 alle 24.00 con orario continuato anche in caso di maltempo

