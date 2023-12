Mercato dell'antiquariato, banchi in allestimento in campo San Maurizio

Dall’8 al 10 dicembre ultimo appuntamento con il Mercatino dell’antiquariato di Campo San Maurizio. L’iniziativa, che rientra nel palinsesto “Le Città in Festa”, è organizzata dall’associazione espositori dell’Antiquariato. Il mercatino propone libri, oggetti da collezione, stampe, modernariato e articoli vintage. Per questo evento l’Associazione porta a Venezia operatori professionali da tutta l’Italia, che espongono oggetti e curiosità del passato ma soprattutto pezzi pregiati dal ‘600 al ‘900, esposte sui tipici moduli in legno che la tradizione vuole invariati dal 1970, anno di fondazione del mercato.

Presenti cinquanta espositori. Il mercatino sarà aperto venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle 9 alle 19. Per informazioni, info@mercatinocamposanmaurizio.it «Il mercatino dell'antiquariato in Campo San Maurio è una ricorrenza immancabile - commenta l'assessore alle Attività produttive Sebastiano Costalonga - per chi questo weekend si trova a Venezia. Istituito fin dal 1996 è un'opportunità unica per trascorrere piacevoli momenti in compagnia di familiari o di amici, tra bancherelle con articoli d'antiquariato, pittura, scultura, grafica e collezionismo, dove il cliente verrà consigliato per gli acquisti personali o per gli immancabili regali di natale».