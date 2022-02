Mercato dell'antiquariato a pieno regime a Mirano

Febbraio mese della ripartenza e anche il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo riprende nel pieno della sua forza, portando in piazza Martiri a Mirano e nelle vie limitrofe ben 150 banchi di antiquari professionisti e hobbisti del settore, con articoli di antiquariato, modernariato e vintage per tutti i gusti.

L'appuntamento con “Gli oggetti dei nonni” è domenica 20 febbraio, coordinato, come ogni terza domenica del mese, da Comune di Mirano e Confcommercio del Miranese: sarà possibile vivere una giornata all'aperto, con i plateatici dei bar e bancarelle in un'area allargata, come nelle migliori edizioni, comprese via Castellantico e via Barche.

Tornano anche le iniziative di contorno, con una straordinaria mostra di auto e moto d'epoca al centro dell'ovale della piazza, allestita dal club di appassionati Dogaletto di Mira. Non mancherà anche questo mese la passione per la buona cucina e il cibo della tradizione, legato al territorio e ai prodotti tipici, con i menù ad hoc creati da una quindicina di ristoratori e gestori di locali che aderiscono al circuito "A Tavola con la Tradizione", creato proprio per accompagnare a tavola il mercatino miranese. Come sempre, in concomitanza con l'esposizione in piazza, negozi e locali del centro storico rimarranno aperti per offrire una domenica di shopping festivo nel salotto buono della città.