A San Donà torna il mercato europeo del commercio ambulante

San Donà di Piave si prepara a ospitare la seconda edizione del “Mercato europeo del commercio ambulante”: l’appuntamento è per i giorni 20, 21 e 22 ottobre, in Piazza Rizzo, dalle 9 alle 24. A organizzare l’evento la Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), in collaborazione con Confcommercio San Donà-Jesolo e il patrocinio del Comune di San Donà di Piave.

Da oltre 20 anni i Mercati Europei Fiva Confcommercio portano colori e sapori nelle piazze italiane: fiere-mercato a ingresso gratuito in cui trovare street food, artigianato e prodotti tipici, con espositori provenienti da ogni parte del mondo. Il loro punto di forza è il contributo operativo che offre l’intero mondo del commercio.

«È grazie alla capacità di “fare sistema” – commenta il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo, Angelo Faloppa – che i Mercati Europei arrivano sulle maggiori piazze nazionali che, per un intero week-end, diventano internazionali. L’idea che anima questi eventi è fare incontrare gli operatori italiani e i loro omologhi europei con il consumo italiano. In percentuale, nei Mercati Europei, i banchi di provenienza estera costituiscono il 70%, mentre i rappresentanti delle specificità regionali italiane il rimanente 30%. Sotto il profilo merceologico, l’organizzazione ha sempre posto particolare attenzione nell’equilibrio tra banchi alimentari e settore non alimentare, fissando anche un limite per la partecipazione delle cosiddette aziende di “street food”, che continuano a far da traino all’evento, ma senza prenderne il sopravvento. Non è esagerato affermare che i Mercati Europei contribuiscono fattivamente anche al processo di integrazione europea».

Nella prima edizione, in piazza Rizzo si sono viste specialità arrivare anche da Stati Uniti, Cuba, Messico, Argentina, Brasile, Ecuador, ma anche Egitto, Israele, India e Thailandia, oltre ai tanti paesi europei, Italia compresa. «Grazie a questa pacifica e festosa invasione colorata, per tre intense giornate il centro di San Donà di Piave si presenterà come un mondo in miniatura – aggiunge Mirko Zanchetto, presidente provinciale e componente della giunta nazionale di Fiva Confcommercio –. Il Mercato Europeo non è solo food: saranno presenti numerosi banchi di artigianato, provenienti sia dall’Italia che dal resto del mondo».