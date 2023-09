Un parco divertimenti a Mestre: dieci giorni di giostre, musica e cibo in via Torino

Giostre, musica, spettacoli e una grande area ristoro. Domani, giovedì 21 settembre alle 15.30, apre i battenti Mes3land, il grande parco divertimenti di Mestre che per dieci giorni animerà l'area dell'ex mercato ortofrutticolo di via Torino. L'iniziativa, che rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzata dall’associazione Eventi 2000 in collaborazione con Vela e Buffalo Beer.

Per otto giornate, fino a domenica 1° ottobre, adulti, bambini e famiglie potranno divertirsi con giostre, concerti, musica e un villaggio appositamente allestito con un’area ristoro e mercatini. Un totale di quarantamila metri quadri che diventeranno il cuore degli eventi del settembre mestrino. Il parco divertimenti prenderà vita ogni giorno dalle 15:30 e andrà avanti sino a sera, momento dedicato ai concerti e alle serate dj set, che inizieranno alle 20:30.

Il programma

Il programma delle serate prevede grandi nomi e proposte coinvolgenti per tenere ancora viva l’estate e la voglia di divertimento. Si comincia giovedì 21 con Herman & Kalibro & Giorgio Gozzo & The Meters. Il weekend comincerà, venerdì 22, con l’Asbronzatissimi Hit Party; proseguirà con la serata dj Matrix & Dj Billy il Sup, presentata da Alice De Bortoli, e si concluderà domenica 24 con la festa “Voglio tornare negli anni ‘90”. Una pausa nei primi tre gironi della settimana e poi, giovedì 28, si ricomincia con il “Ruggero Cringe Party” di Ruggero de I Timidi.

Ad accendere il weekend toccherà, venerdì 29, ai Rumatera; a seguire giungeranno a Mestre alcuni famosissimi dj: sabato 30 toccherà a Dj Albertino & Thorn, mentre domenica 1° ottobre la manifestazione sarà chiusa da Lady Brian & Igor S.