A Martellago marzo è dedicato a ricordare e riflettere sulla storia delle donne

Non solo l’8 marzo “Giornata internazionale della donna” ma un mese di eventi dedicato a ricordare e riflettere sulla storia delle donne, sull’empowerment femminile e sulla capacità di riscatto e di conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne. In occasione del mese di marzo 2024, l’Amministrazione comunale di Martellago propone la rassegna di eventi denominata “Il valore delle donne”. Domenica alle 11, in piazza Bertati, si terrà un reading: “Leggere le donne” con accompagnamento musicale degli allievi della scuola di musica Sinopoli.

Nella giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo, è in programma la serata “Storie di vita di donne martellacensi”, all’Auditorium di Olmo di Martellago, alle 20.30, con il racconto di tre donne che hanno dato un contributo importante alla nostra comunità: Silvia Chiaraviglio Simoncini, Presidente della Pometon Spa, Monica Barbiero, già sindaco del Comune di Martellago e Annalisa Busato, presidente della associazione Amici della Biblioteca. La conduzione della serata è di Manuela Campalto. «Segnalo poi il convegno, organizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali, mercoledì 6 marzo, alle 20.30 all’Auditorium del Santissimo Salvatore a Martellago, “Relazioni Tossiche, come riconoscerle e come uscirne. Una violenza che uccide giorno dopo giorno - dice il sindaco di Martellago, Andrea Saccarola - Ci saranno relatori esperti che affrontano un tema importante e sul quale è diventato più che mai necessario confrontarsi».

Ci sono poi quattro eventi organizzati in sala Tronchin a Maerne, due giovedì con l’autore per la presentazione di due libri e due eventi organizzati in collaborazione con l’associazione Amici della Biblioteca, sempre presente con incontri volti a valorizzare le donne del nostro territorio. Il primo di questi sarà il venerdì 1 marzo alle 17.30 con l’inaugurazione della mostra grafica di Sally Spector “presenze femminili magiche a Venezia”. Sabato 9 marzo l’associazione Freccia Azzurra, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, propone uno spettacolo teatrale, all’Auditorium del Santissimo Salvatore a Martellago, alle 20.30, con Chiarastella Serravalle sulla vita di Rosalba Carriera, pittrice veneziana del Settecento. «Aspetto tutta la cittadinanza alla terza edizione della camminata “Vivi in Rosa” organizzata con la collaborazione fra Asd Lions Team, il gruppo Vivi in Rosa e l’associazione Il Sorriso di Giovanni, per domenica 17 marzo con partenza alle 9.30 dal piazzale antistante il Municipio. Iscrizioni da Brema Sport, Via Castellana 14 a Martellago oppure direttamente sul posto dalle 8 alle 9 - conclude Saccarola - Aspetto tutti per celebrare insieme le donne, il loro valore e la loro unicità».