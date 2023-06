Mestre Book Fest, il meglio della letteratura: incontri con autori, editori e artisti

Dal 6 al 18 giugno 2023 Mestre Book Fest porta nella terraferma veneziana alcuni degli autori più interessanti della narrativa italiana, spaziando tra romanzi, gialli, storia, cucina, fumetto. La rassegna è organizzata dal Comune di Venezia e Confcommercio, in collaborazione con Vela Spa, Fondazione di Venezia, M9 e le università Ca' Foscari e Iuav. La direzione artistica è affidata ad Alessandro Tridello.

Si comincia martedì 6 giugno con Ilaria Tuti, autrice del bestseller "Fiori sopra l’inferno". Un appuntamento dedicato agli amanti del giallo che coincide con l’uscita nelle librerie del suo ultimo lavoro "Madre d’Ossa". Tuti incontra i lettori alle 18.30 sul palco di piazza Ferretto.

Il giorno seguente si entra nel vivo del festival, che si snoda tra piazza Ferretto, gli spazi dell'M9 e vari esercizi commerciali del centro città, che ospitano incontri con gli autori, momenti di dialogo e confronto (orario preserale 18.30, serale ore 21).

Mercoledì 7 si parte con la giornata dedicata agli autori locali che vedrà protagonisti Sandro Frizziero ed Emanuela Canepa. Frizziero, nato a Chioggia nel 1987, è professore di letteratura e autore nel 2018 di "Confessioni di un neet" (Fazi editore); Canepa, romana di origine ma padovana d’adozione, ha pubblicato per Einaudi "L'animale femmina", vincitore all'unanimità del Premio Calvino 2017. La serata proseguirà poi alle 21 nel Chiostro M9 con Alberto Toso Fei, scrittore e famoso narratore di storie e misteri veneziani.

Giovedì 8 giugno alle ore 17:30 Chiara Spadaro, giornalista ambientale e antropologa, firma del mensile “Altreconomia”, sarà ospite a M9Lab. Alle 18:30 sarà poi il turno del fumetto con Giorgio Cavazzano, tra i migliori e più apprezzati disegnatori italiani di fumetti Disney. Seguirà alle 21, in Piazza Ferretto, il talk con il famoso regista e sceneggiatore Fausto Brizzi, autore di numerose commedie cinematografiche come "Notte prima degli esami" (2006), "Ex" (2009) e "Maschi contro femmine" (2010).

Il weekend inizierà nel tardo pomeriggio di venerdì 9 giugno con la scrittrice Lorenza Gentile. Nata a Milano nel 1988, ha pubblicato con Einaudi "Teo" (2014), il suo primo romanzo, e "La felicità è una storia semplice" (2017). Sabina Guzzanti sarà la voce irriverente che salirà sul palco di Piazza Ferretto alle 21: comica, attrice, conduttrice, scrittrice e regista ha debuttato in tv nel 1987 e la notorietà è arrivata poi con La tv delle ragazze.

Sabato 10 giugno Mestre Book Fest ospiterà alle ore 12:30 la scrittrice e conduttrice televisiva Alessia Mancini che incontrerà fan e lettori all’ora di pranzo al piano terra del complesso M9 (via Pascoli). Il sabato sera, invece, l’ospite sarà Francesco Sole, scrittore, presentatore tv e seguitissimo youtuber: appuntamento alle 18:30 al Chiostro M9.

Domenica 11 giugno si aprirà all’insegna dell’amore per la buona tavola: raggiungerà Mestre Luca Pappagallo, mente e anima della famosa "Casa Pappagallo”. La giornata proseguirà cambiando registro e passando dalla cucina alla musica: il Chiostro del Museo M9 alle 18:30 accoglierà Malika Ayane, cantautrice e da poco scrittrice (il 9 maggio è uscito il suo primo libro per Rizzoli, "Ansia da felicità"). La serata vedrà infine la partecipazione del giornalista e autore televisivo Mario Giordano (Piazza Ferretto, ore 21).

Dopo una breve pausa, il Fest continua martedì 13 giugno con un doppio appuntamento organizzato alla Biblioteca VEZ di Mestre: dapprima Antonella Lattanzi, dialogherà con i lettori e presenterà il suo ultimo libro "Cose che non si raccontano" (ore 18:30); alle 21 la biblioteca sarà pronta ad accogliere amanti e nostalgici degli anni ’80 con il reading "A book of Dreams - Un’esperienza acustica nel mondo di Kate Bush", a cura di Giuliana Bergamaschi (voce e letture) e Claudio Moro e Luigi Catuogno (chitarre).

Mercoledì 14 giugno sarà la volta di Matteo Bussola e Paola Barbato, fumettista, scrittore e conduttore di Radio 24 lui; scrittrice e disegnatrice per Bonelli editore lei. Il Chiostro del Museo M9 ospiterà poi, alle 21, Pieralvise Zorzi, scrittore e profondo conoscitore della storia di Venezia.

Giovedì 15 giugno si tornerà a parlare di fumetto con Giuseppe Palumbo, un altro maestro del fumetto italiano contemporaneo; invece al Chiostro M9, spazio al giornalista e scrittore Antonio Caprarica, per molti anni uno dei volti principali della Rai e corrispondente dal Regno Unito. E a proposito di reali inglesi e della recente incoronazione, Caprarica presenterà il suo nuovo libro "Carlo III - il destino della corona", edito da Sperling & Kupfer.

Venerdì 16 giugno il festival proseguirà con Fabiano Massimi, classe 1977 e autore de "Il club Montecristo". La sera tornerà ad animarsi il cuore della città, Piazza Ferretto, grazie a Chiara Francini, poliedrica attrice molto amata dal pubblico italiano: per Rizzoli ha pubblicato "Non parlare con la bocca piena", "Mia madre non lo deve sapere", "Un anno felice" e "Il cielo stellato fa le fusa" (ore 21).

Nel secondo e ultimo weekend Mestre Book Fest si farà in quattro: alle 11:30 Guerrino Lovato, artista famoso in tutto il mondo per le sue celebri creazioni fra cui spiccano le maschere veneziane di cartapesta e macchinari per il teatro, sarà all’M9 Lab. Alle 12:30 di sabato 17 giugno il mondo del cibo sarà di nuovo protagonista con Fulvio Marino, panettiere e volto noto della trasmissione Rai "È sempre Mezzogiorno" con Antonella Clerici. Non mancherà inoltre lo spazio per il talento di Piergiorgio Pulixi e di Stefano Cosmo, giovani promettenti all’interno del panorama noir italiano e firme del Collettivo Sabot, un inedito gruppo di scrittura nato su ispirazione di Massimo Carlotto (Chiostro del Museo M9, ore 18:30). La sera, infine, sempre rimanendo nell’ambito dei grandi romanzi gialli e noir, ospite d’eccezione sarà lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, autore de "Il commissario Ricciardi" e "I bastardi di Pizzofalcone", che sarà accompagnato dalle musiche di Marco Zurzolo (Piazza Ferretto, ore 21).

Domenica 18 giugno il gran finale: la mattina alle 11:30, all’Auditorium “Cesare De Michelis” di M9 - Museo del '900, interverranno Shaul Bassi, professore ordinario di letteratura inglese all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Marilena Delli Umuhoza, fotografa e regista italo-rwandese con un evento organizzato in collaborazione con la sezione veneziana di Emergency. Alle 12:30 appuntamento con il vincitore dell’ultima edizione di "Masterchef Italia", il giovane Edoardo Franco. In orario aperitivo salirà sul palco di Piazza Ferretto Reinhold Messner, il noto alpinista italiano autore di decine di libri sulla montagna: il suo nome è noto al grande pubblico per essere stato il primo alpinista al mondo ad aver scalato tutte le quattordici cime del pianeta (ore 18:30). Alle 21, sempre in Piazza Ferretto, sarà ospite lo scienziato e scrittore Marco Malvaldi: dai suoi romanzi è stata tratta la serie televisiva "I delitti del BarLume".