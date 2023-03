Fervono i preparativi per il Mestre Book Fest: tra gli ospiti anche Ilaria Tuti e Mario Giordano

Fervono i preparativi per la prima edizione di Mestre Book Fest, l’evento dedicato al libro e alla letteratura che si terrà a Mestre dal 7 al 18 giugno prossimi. In occasione della Giornata Nazionale per la Promozione della Lettura che si celebra oggi, venerdì 24 marzo, Comune di Venezia e Confcommercio Mestre, promotori e organizzatori della rassegna, hanno annunciato alcune importanti novità.

La prima è la nomina a direttore artistico della manifestazione di Alessandro Tridello, titolare della libreria Ubik di Mestre, nonché i primi autori che saranno presenti in rassegna. Fra la rosa dei nomi individuati e già confermati, spiccano scrittrici e scrittori di primissimo piano nel panorama letterario italiano e alcuni ospiti internazionali, nonché volti noti del grande schermo e dei social. Sei i generi su cui si svilupperà il Mestre Book Fest: narrativa, giallo, sport, cucina, fumetto e romanzi di autori locali. L’evento, realizzato con il supporto tecnico di VeLa Spa, ha l’obiettivo di portare i cittadini e i visitatori a vivere il centro di Mestre coinvolgendo librerie, case editrici, biblioteche e attività commerciali.

Una manifestazione che, come già sottolineato in occasione della presentazione alla stampa lo scorso dicembre, permetterà fin da subito una grande interazione tra scrittori e pubblico, a partire dai tradizionali luoghi di ritrovo come bar e ristoranti. Il battesimo del festival letterario avverrà in anteprima martedì 6 giugno con Ilaria Tuti, fra le più talentuose gialliste italiane e nota ai lettori per essere l’autrice de "Fiori sopra l’inferno", thriller con protagonista la commissaria Teresa Battaglia: un appuntamento prestigioso e imperdibile per gli amanti del giallo considerando che il nuovo lavoro della Tuti, "Madre d’Ossa", uscirà proprio il 6 giugno. Sempre rimanendo nell’ambito dei grandi romanzi gialli e noir, sarà presente lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, autore de "Il commissario Ricciardi" e "I bastardi di Pizzofalcone".

Non mancherà inoltre lo spazio per il talento di Piergiorgio Pulixi, cagliaritano e autore del thriller "L’isola delle anime", vincitore nel 2019 del Premio Scerbanenco, e per Fabiano Massimi, classe 1977 e autore de "Il club Montecristo." Raggiungeranno Mestre anche importanti firme e volti del mondo del food come Fulvio Marino, panettiere e ospite della trasmissione Rai "È sempre Mezzogiorno" con Antonella Clerici; Luca Pappagallo, mente e anima della famosa "Casa Pappagallo" e fondatore del blog culinario Cook Around e Edoardo Franco, vincitore dell’ultima edizione di Masterchef Italia. In attesa di conoscere tutti gli ospiti della prima edizione, le anticipazioni terminano con il giornalista e autore televisivo Mario Giordano e con Alberto Toso Fei, scrittore e saggista veneziano.

In attesa del programma della manifestazione, è stata definita la sua struttura: nelle giornate di mercoledì 7 e 14 giugno il filo conduttore sarà il romanzo d’autore locale, presentato da un ospite in orario preserale alle 18:30, seguito poi da un altro incontro alle ore 21. Orari confermati anche per i giorni successivi: il fumetto sarà il grande protagonista delle giornate di giovedì 8 e 15 giugno mentre il weekend si aprirà i venerdì con due importanti ospiti che animeranno la città nelle prime calde sere d’estate. Il 10, 11, 17 e 18 giugno si entrerà nel vivo di Mestre Book Fest: previsti pranzi con gli autori direttamente nei locali e ristoranti della città, seguiti poi dai consueti appuntamenti in orario aperitivo e serale. Cuore degli eventi del weekend sarà Piazza Ferretto che ospiterà gli autori di maggior rilievo e, a seguire, il firmacopie.

Massimo Gorghetto, presidente di Confcommercio Mestre, sottolinea: «Mestre Book Fest sarà un evento per la città, ma soprattutto con la città. Siamo orgogliosi di aver portato quest’idea al Comune e di essere capofila del progetto. Quando si dice che Mestre deve tornare attrattiva, si dice esattamente questo: offrire proposte di qualità che permettano al sistema città di esserci, partecipare, condividere percorsi e raggiungere insieme risultati. La cultura, e la letteratura in particolare, sono un volano di crescita importante di cui il tessuto economico, produttivo e sociale non potrà che beneficiare».

Il neodirettore artistico promette un festival popolare: «L’aggettivo pop non intende essere dispregiativo o peggio banale - sottolinea Tridello - bensì spiegare che gli eventi, completamente gratuiti, sono per tutti, a disposizione di tutti. Gli autori saranno per la stragrande maggioranza conosciuti al grande pubblico per far sì che i cittadini tornino a vivere la città e la piazza. Mestre Book Fest, a differenza di altri festival del territorio partiti con i migliori propositi e purtroppo naufragati, è un marchio registrato da parte del Comune e da Confcommercio e questo è sinonimo di garanzia e continuità dell’evento nel tempo».

Fra i capofila del progetto c’è il Comune di Venezia: «Dietro ogni libro c'è un universo da scoprire, una riflessione che arricchisce e favorisce il confronto all'interno della comunità – commenta l’assessore comunale alla Promozione del territorio Paola Mar, sottolineando il grande lavoro svolto in sinergia con Confcommercio Mestre e le associazioni di categoria –. Mestre Book Fest vuole essere anche questo, un'occasione d’incontro per la cittadinanza che avrà la possibilità di dialogare con gli autori tra i più noti del panorama letterario nazionale».

Con l’obiettivo di sovrintendere e coordinare le operazioni di organizzazione dell’evento, Confcommercio Mestre e Comune di Venezia, in collaborazione con VeLa Spa hanno recentemente istituito per l’edizione 2023 un Comitato tecnico-scientifico composto da personalità di spicco provenienti dal mondo accademico, istituzionale, imprenditoriale e culturale della città. Ne fanno parte Marco Mastroianni, dirigente della Direzione Sviluppo e Promozione della Città del Comune di Venezia; Matteo Antonich, direttore di Confcommercio Mestre; Michele Casarin, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia; Elisa Bizzotto, docente di Letteratura Inglese all’Università IUAV e Caterina Carpinato, professoressa ordinaria di Lingua e Letteratura neogreca all’Università Ca’ Foscari.

Il palinsesto definitivo di Mestre Book Fest, comprensivo di tutti gli ospiti presenti e il calendario degli incontri, sarà reso noto nel mese di aprile.