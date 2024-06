Roby Facchinetti e Enrico Galiano aprono il Mestre Book Fest

Inizia oggi, martedì 4 giugno, la seconda edizione di Mestre Book Fest, la festa del libro e della letteratura promossa da Confcommercio e Comune di Venezia che per due settimane animerà il centro cittadino (tutte le info e il programma completo sono su mestrebookfest.it). L'inaugurazione è alle ore 18 in piazza Ferretto, con il sindaco Luigi Brugnaro, il presidente di Confcommercio Mestre Massimo Gorghetto, il presidente di Fondazione di Venezia Vincenzo Marinese e il direttore artistico Alessandro Tridello.

Dopodiché il festival entra nel vivo con gli autori. Il primo è Roby Facchinetti, voce e anima storica dei Pooh, nell’insolita veste di scrittore. Presenta al pubblico il suo libro "Che spettacolo è la vita. La mia storia, la musica, l’amore", edito da Sperling & Kupfer. Una carriera lunga oltre 50 anni, dai primi successi degli anni Sessanta alla vittoria di Sanremo con Uomini soli, al capolavoro Parsifal, il libro esplora anche il privato dell’artista (all’anagrafe Camillo Ferdinando Facchinetti), la sua famiglia, i “fratelli” Pooh nel privato e la dolorosa scomparsa di Stefano D’Orazio, i viaggi, la sconfinata passione per la musica e il suo impegno nel sociale.

La giornata prosegue dopo cena, sempre in piazza Ferretto, alle ore 21, con il secondo ospite: Enrico Galiano. Nato a Pordenone nel 1977, di professione insegnante e creatore della webserie Cose da prof, nel 2020 è stato inserito dal Il Sole 24 Ore nella lista dei dieci insegnanti più influenti dul web. Presenterà il suo ultimo lavoro uscito per Garzanti, "Una vita non basta". Il romanzo è il ritorno in cattedra di uno dei personaggi più amati di Eppure cadiamo felici, il professor Bove, un racconto sulle paure che ci impediscono di essere felici ma che vanno ascoltate e non allontanate.

Al termine delle presentazioni gli autori saranno disponibili per il firmacopie. In caso di maltempo, gli eventi si terranno nel chiostro del Museo M9.

Gli autori della seconda giornata

Mercoledì 5 giugno il palco sarà di Luca Bizzarri: attore comico di natali genovesi, noto anche per il sodalizio con Paolo Kessisoglu, presenterà il libro "Non hanno un amico", edito da Mondadori. Il titolo è lo stesso di un podcast molto amato e diffuso sulle principali piattaforme streaming, con più di 400 puntate. L’esperienza dietro ai microfoni di Bizzarri è diventata ora un libro che ci porta a ridere delle nostre debolezze e dei nostri tic, mettendoci davanti a uno specchio che all'inizio pare deformante e che poi ci restituisce quell'immagine di noi stessi che rifiutiamo di vedere. Dialogherà con Serena Bertolucci, direttrice del Museo M9.

Alle ore 21, ancora in Piazza Ferretto, Serena Bortone, giornalista e conduttrice del talk Chesarà su Rai 3, introdurrà "A te vicino così dolce" (Rizzoli) con Simonetta Nardi, speaker di Radio Padova. Come recita il sottotitolo, il libro è un racconto di una generazione effimera ed eterna, come la giovinezza, nella ricca Roma Nord di metà anni Ottanta. Serena e Vittoria sono inseparabili e fin dall’infanzia condividono tutto: versioni di greco e serate in discoteca, fughe in motorino dal liceo del quartiere Trieste e brividi di libertà vissuti durante i tanto attesi soggiorni studio a Londra. Per entrambe, l’amicizia reciproca è salvezza e supporto ma l’arrivo nella loro vita di Paolo metterà tutto in discussione. Un romanzo tenero e avvincente ma anche doloroso e pieno di coraggio, su quanto siamo disposti a farci ingannare dall’amore.