Eshkol Nevo, la vincitrice di Masterchef e non solo: il weekend del Mestre Book Fest

Si apre oggi il primo weekend del Mestre Book Fest, nel segno anche dei pranzi con gli autori. Il primo appuntamento in programma è con Eleonora Riso, giovane chef vincitrice dell’ultima edizione di Masterchef Italia: sarà al ristorante Grand Central Bistrot alle ore 12.30. Preparerà, in collaborazione con gli chef del locale, alcune ricette tratte dal suo libro Laboratorio di sapori. 80 ricette ganzissime, pubblicato da Baldini + Castoldi (prenotazioni ancora possibili al 041 971090.

Alle 17, al Centro Culturale Candiani, è previsto il secondo appuntamento di "Narrazioni" curato dal professore Stefano Zecchi. Introdurrà Pierluigi Panza, architetto, filosofo e giornalista e professore al Politecnico di Milano: al centro del dibattito il libro pubblicato da Electa Piranesi sull’opera del moglianese Giovan Battista Piranesi. In orario aperitivo raggiungerà il chiostro di M9 uno dei casi letterari del momento, Rokia, scrittrice italiana di origine marocchina molto conosciuta fra i giovanissimi. Dopo il successo del romanzo d’esordio, The Truth Untold, incontrerà i lettori con il nuovo Guilty. Colpevole edito da Salani.

Chiude il sabato, alle ore 21 sul palco di Piazza Ferretto, un nome di punta del panorama letterario internazionale, lo scrittore israeliano Eshkol Nevo con Legami (Gramma Feltrinelli); da un suo precedente romanzo, Tre piani, è stato tratto il film di Nanni Moretti, presentato a Cannes nel 2021.

Il programma di domenica

La giornata di domenica si apre con Fulvio Marino, panettiere e volto noto della trasmissione Rai È sempre mezzogiorno: sarà alla pizzeria Fratelli La Bufala a partire dalle 12.30, per presentare Dulcis in forno. Pani e focacce dolci, sfogliati, brioche e altri dolci da forno (Mondadori Electa). Per info e prenotazioni, telefonare al numero 041 970466.

Alle 17, spazio al terzo appuntamento di "Narrazioni": al Centro Candiani sarà ospite lo scrittore Tommaso Munari con L'Italia dei libri. L’editoria in dieci storie pubblicato da Einaudi, viaggio a ritroso nella storia non solo nell’editoria italiana ma anche nel nostro passato recente, dall’età liberale a quella repubblicana. Modererà Francesco Napoli, critico letterario, saggista e giornalista. In seguito, alle ore 18, il chiostro di M9 si tingerà di noir con Massimo Carlotto che presenterà il suo nuovo romanzo tra criminalità e politica Trudy (Einaudi), thriller che racconta di un ex commissario e una giovane di provincia coinvolti in un intricato gioco di potere.

La prima settimana di incontri si concluderà infine con una partecipazione esclusiva e straordinaria: il campione Gianni Rivera, pallone d’oro del 1969 e colonna portante del Milan, sarà in Piazza Ferretto alle ore 21 per presentare la sua autobiografia: oltre 500 pagine di immagini, racconti, ricordi, emozioni e rivelazioni sull’ex golden boy del calcio italiano. Per accoglierlo al meglio, Mestre Book Fest propone una speciale iniziativa: la mostra espositiva di giornali storici dal titolo "Gianni Rivera 1959 - 1979. Vent'anni di trionfi".