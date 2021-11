Mestre domenica capitale della danza

Il 13 novembre al pomeriggio ci saranno gli stage di danza contemporanea tenuti da due grandi coreografi come: Larrio Ekson, assieme al musicista mestrino Paki Zennaro; e Paolo Londi. I workshop si terranno nella sede della scuola Ricerca & Danza a Campalto in via Orlanda , 174/c. Domenica 14 novembre si inizierà la mattina presto con la competizione. La giuria è di grandissimo spessore ed internazionale: Liliana Cosi, Anna Maria Prina, Anita Magyari, Alexandre Stepkine, Larrio Ekson, Paolo Londi, Cosma Levi, Giacomo Molinari, Valerio Moro e Fernando Pasquini.

Mestre e la danza

Una Venice Edition in onore dei 1600 anni di Venezia, e tutto sarà a tema, dalle premiazioni (al posto delle coppe previste maschere veneziane hand made) e premi speciali come gioielli creati appositamente per l’evento dall’azienda Vetri d’Arte dell’artista Giorgio Rossetti. Oltre ad alcuni articoli del noto marchio di abbigliamento “Non posso ho danza”. Ma non è tutto, perché si offriranno anche opportunità lavorative e borse di studio nazionali ed internazionali. La giornata dell’evento saranno seguite da “radio danza” che trasmetterà in diretta facebook intervistando i partecipanti. Una grandissima opportunità per ritornare in teatro ma soprattutto a ballare dopo due anni di fermo. Finalmente la danza riprende la propria casa: il palcoscenico.

Paolo Londi

Ospiti della giornata le ballerine della giovane compagnia veneta r&d diretta da Verena filippini con la coreografia di Paolo Londi : ”l’Attesa”. Chi volesse vedere lo spettacolo può contattare il 3479152102 oppure prenotare i biglietti sul sito www.ricercaedanza.it