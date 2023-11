A Mestre tre giorni dedicati agli amanti del fantasy con presentazioni di libri, concerti e workshop

Al via, dal 1° al 3 dicembre presso la biblioteca di Carpenedo Bissuola, il "Mestre Fantasy Weekend", un evento dedicato agli amanti del fantasy.

L'iniziativa, organizzata dalla casa editrice Lumien in collaborazione con il Comune di Venezia e la Rete Bibliotecaria Veneziana, si propone di celebrare il mondo fantastico in tutte le sue sfumature offrendo tre giorni di attivita? coinvolgenti e imperdibili, con un programma ricco e variegato che sapra? soddisfare gli appassionati di tutte le eta?. Le tre giornate sono ad ingresso gratuito.

Il programma

Venerdì 1° dicembre

Il "Mestre Fantasy Weekend" si apre con un concerto di Hyperwu?lff, un duo bolognese con una produzione incentrata sulla saga del pianeta Erion e dei suoi profughi cosmici, impegnati nel tentativo di risvegliare lo spirito dell’Iperlupo. In biblioteca racconteranno la genesi del loro progetto multimediale e, a seguire, si terrà un live elettronico alla scoperta di Erion.

Sabato 2 dicembre

Dalle ore 17.00 la giovanissima autrice Chiara Saccuta, proveniente direttamente dalla Sicilia per l’occasione, presentera? il suo romanzo "Per aspera ad astra", uscito questo novembre. Il volume e? un emozionante e adrenalinico incontro tra fantasy romance e space opera, un’epopea intergalattica alla scoperta di cosa significhino davvero potere, lealta? e, soprattutto, amore.

Domenica 3 dicembre

Dalle 14.30 si terrà una sessione di modellismo: sara? presente uno stand di Arcadia Giochi, che proporra? agli utenti un percorso artistico per poter imparare i rudimenti di modellismo e pittura di miniature per giochi da tavolo. Un'occasione per mettere alla prova la propria abilita? nel creare scenari fantastici e immergersi nel mondo del modellismo legato al fantasy.

Dalle 15.30, invece, avrà luogo la presentazione del romanzo "Il pugnale dei poeti" di Chiara Zanini. L'autrice veneziana presentera? il suo avvincente fantasy, un romanzo suggestivo adatto a lettori di ogni eta?, nel quale si uniscono arte e magia. Un vero inno al fantasy classico che trasporta il lettore in un viaggio emozionante.