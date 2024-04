Per una giornata Mestre tornerà nel Medioevo con una grande rievocazione storica

La Pro Loco di Mestre organizza, per il terzo anno consecutivo, “Mestre, la sua storia medievale / Istituzione della Podesteria di Mestre”: l’evento rievocativo si terrà sabato 20 aprile nel centro storico della città.

La rievocazione inizierà dalle ore 10.00, con l’apertura del Mercato Medievale nei Borghi Caneve e San Girolamo, dove saranno presenti dei banchi didattico-espositivi su archi, frecce, medicina, spade e armature medievali. Durante la mattinata, inoltre, il cuore della città sarà animato da diversi spettacoli di giulleria medievale da parte della Combriccola dei Lillipuziani. Per l'occasione, sarà possibile osservare da vicino il "trabucco", una macchina d’assalto medievale ricostruita seguendo fedelmente i canoni storici.

Nel pomeriggio, intorno alle 16.00, partirà il Corteo Storico, composto da un centinaio di figuranti che da Via Caneve, che si snoderà per via San Girolamo, la Torre Civica e il duomo di San Lorenzo, fermandosi infine in Piazza Ferretto (davanti all’ex cinema Excelsior), dove si terrà l’esibizione dei Musici e Sbandieratori Città Murata di Montagnana. A seguire una dimostrazione di un combattimento di scherma medievale a cura dei Cavalieri del Drago di Castelfranco Veneto con la base musicale della Schola Tamburi Storici di Conegliano.

Finita questa prima parte, intorno alle 18.30 davanti alla Podesteria di Mestre, avverrà la lettura del documento dogale che riporta il testo della decisione del senato Veneto e la presentazione del Podestà e del Capitano di Mestre. L'“Araldo”, interpretato da Mauro Guidolin dell’associazione culturale Per La Storia, spiegherà i vari aspetti storici da cui l'evento trae ispirazione. Chiusura prevista alle 19.00 con l'atto di devozione a San Girolamo sul sagrato della chiesa a lui dedicata .

La storia

L'evento denominato "Podesteria di Mestre" riguarda le storiche date del 13 marzo e 18 aprile 1339 quando, sotto il dogado di Francesco Dandolo, a seguito della pacifica conquista di Mestre da parte dei veneziani nel 1337 e dedizione di Treviso alla Serenissima, il territorio trevigiano venne diviso in quattro "podesterie": Treviso, Asolo, Oderzo e Mestre. La rievocazione è organizzata con il patrocinio e il supporto del Comune di Venezia ed è inserita nell’ambito dell’iniziativa “Città in Festa”.