Gli spettacoli per le feste al Toniolo: danza, musical e favole per tutte le età

L’incanto delle coreografie e dei costumi di un fenomenale corpo di ballo apre il cartellone di Teatro per le feste 2021/22 al Toniolo di Mestre, in collaborazione con Arteven: è Lo Schiaccianoci, in scena giovedì 30 dicembre alle 19.30, nell'interpretazione del Balletto di Mosca dell'acclamata e prestigiosa compagnia Russian Classical Ballet, composta da un cast di stelle russe, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev. La composizione di The Nutcracker ha reso immortale il genio Pyotr Tchaikovsky, esaltandolo, in passaggi melodici come "Danza dello zucchero fatato" e "Il valzer dei fiori". Questa produzione è irresistibile: uno spettacolo da non perdere e da vivere con tutta la famiglia.

Spazio al teatro anche per l’ultimo dell'anno: venerdì 31 dicembre alle 21.30 il sipario del Toniolo si apre sulla “La Piccola bottega degli orrori” riadattato e diretto da Piero Di Biasio, in scena anche sabato 1 gennaio alle 18.30 e domenica 2 gennaio alle 16.30. Sul palcoscenico dopo 30 anni sale Giampiero Ingrassia, che torna ad interpretare il ruolo di Seymur. Con lui Fabio Canino, già attore di esperienza nel teatro di prosa, che affronta con grande entusiasmo per la prima volta il musical, interpretando il ruolo di Mushnik. Ad affiancarli nel ruolo di Audrey l’esplosiva Belia Martin, che torna in Italia dopo lo straordinario successo di Sister Act prodotto da Alessandro Longobardi. Questa quarta edizione italiana, riadattata e diretta da Piero Di Blasio, vedrà nel ruolo della pianta Audrey II Vekma K, una vera Drag Queen internazionale. A completare il cast: Orin il dentista (Emiliano Geppetti) e tre strepitose coriste sempre in scena (Giovanna D’Angi, Stefania Fratepietro e Claudia Portale).

Il giorno dell’epifania, il 6 gennaio alle 16.30, è dedicato ai più piccoli con la fiaba “Il piccolo Re dei Fiori”, un evento teatrale che esplora una forma di contaminazione tra linguaggi come la danza, l’ombra e la musica, pensandola espressamente per i più piccoli. Il piccolo Re dei Fiori è il testo di Kv?ta Pacovská intorno al quale si sono ritrovate due storiche formazioni del teatro e della danza come Balletto di Roma, e Teatro Gioco Vita.