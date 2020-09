Michelangelo Penso - presentazione catalogo con l'artista

Un altro incontro per scoprire l’attività delle Edizioni Alberta Pane si terrà giovedì 10 settembre, alle ore 18, presso la sede veneziana della galleria.



Dopo l’appuntamento di febbraio che ha visto protagonisti il lavoro e il catalogo Mediterraneo di Romina De Novellis, e quello di fine agosto inerente Quadrant Field di Marcos Lutyens, è ora il turno della monografia di Michelangelo Penso.



Artista veneziano, con cui la galleria collabora sin dagli albori della sua attività parigina, Michelangelo Penso dialogherà con Leo Lecci, professore di Storia dell’arte contemporanea dell’Università di Genova, nonché curatore di Dimensioni Infinite, recente personale dell’artista al CAMeC di La Spezia. Parteciperanno all’incontro anche Giovanni Morandina, dello studio grafico Multiplo che accompagna dal 2017 la galleria in quest’avventura editoriale, e Alberta Pane, gallerista.

Verrà presentato il percorso editoriale che la galleria ha intrapreso da diversi anni, quale strumento volto ad accompagnare e arricchire il grande lavoro di diffusione, internazionale, dell’opera degli artisti che segue.



Tra il 2019 e il 2020 sono state pubblicate infatti le monografie di Romina De Novellis, Marcos Lutyens e Michelangelo Penso. Durante l’incontro sarà possibile approfondire la conoscenza del lavoro di quest’ultimo (in mostra attualmente con una personale alla galleria parigina fino al 10 ottobre) attraverso le pagine del suo catalogo acquistabile in loco; una selezione di opere e installazioni di Michelangelo Penso verranno esposte per l’occasione e rimarranno visibili fino al 19 settembre.

Presentazione libro: Giovedì 10 settembre, ore 18

Esposizione: 10.09.2020 - 19.09.2020