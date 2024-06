Michele Bonivento 4tet presenta a Mestre il nuovo album "California Roads"

Lunedì 24 giugno alle ore 19.30 Michele Bonivento 4tet presenta, in Piazzetta Malipiero a Mestre, il nuovo album "California Roads". Proseguono così gli appuntamenti musicali della rassegna estiva "Palcoscenici Metropolitani", organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia e da Arteven, Circuito Multidisciplinare Regionale, grazie al contributo del MIC riservato a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Nazionale per lo Spettacolo. Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria online.

Il tastierista e produttore Michele Bonivento propone in questo nuovo lavoro un cocktail di Soul, jazz e funk che ben rappresenta l’esperienza di un musicista che ha alle spalle oltre 80 album con collaborazioni internazionali e concerti in tutta Europa e Stati Uniti. In empatia con la musica e con l’energia del blues, il sound richiama a pianisti come Geore Duke, Joe Sample, Gregg Karukas dove l’attenzione per la melodia è affiancata da una solida ritmica e cavalcata dalle intramontabili sonorità dell’organo Hammond, del piano elettrico Fender Rhodes e Wurlitzer.

Bonivento ha suonato con artisti del calibro di Mindi Abeir, Jim Patrick, Cheryl Porter, Carl Verheyen, Dana Gillespie, Ian Siegal, Joyce Yuille, Ronnie Jones, Stan Sergeant e moltissimi altri. Al suo fianco tre importanti musicisti con i quali l'intesa è totale: William Nisi al sax, Alvise Seggi al basso elettrico e contrabbasso e Francesco Inverno alla Batteria.