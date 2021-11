Michele Serra inaugura la stagione teatrale a Mira

Intero € 16 - Ridotto € 14 (riduzioni per over 65, under 30, soci Coop, associazioni del territorio)

Venerdì 26 e sabato 27 novembre Michele Serra inaugura al Teatro Villa dei Leoni l'edizione 2021-2022 della stagione teatrale di Mira, promossa dal Comune in collabotazione con Arteven. Alle ore 21 va in scena L’amaca di domani, considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca. Scrivere ogni giorno, per ventisette anni, la propria opinione sul giornale, è una forma di potere o una condanna? Un esercizio di stile o uno sfoggio maniacale, degno di un caso umano? Bisogna invidiare le bestie, che per esistere non sono condannate a parlare?

Le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole, sono le protagoniste di questo racconto teatrale comico e sentimentale, impudico e coinvolgente. Le persone e le cose trattate nel corso degli anni – la politica, la società, le star vere e quelle fasulle, la gente comune, il costume, la cultura – riemergono dal grande sacco delle parole scritte con intatta vitalità e qualche sorpresa. Michele Serra racconta di sé e del mestiere fragile e faticoso dello scrittore cercando di dipanare la matassa delle proprie debolezze e delle proprie manie. Ma forse il vero bandolo, come per ogni cosa, è nell’infanzia. Il finale, per fortuna, è ancora da scrivere.

ABBONAMENTO Intero € 100 - Ridotto € 85. BIGLIETTI Intero € 16 - Ridotto € 14. RIDUZIONI Over 65, under 30. Soci Coop, associazioni del territorio.

