All'Anda Venice Hostel arriva il duo Micro Irish Band per una serata di musica celtica e irlandese

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento.

Giovedì 16 Marzo, come preludio alla festa Irlandese di San Patrizio (17/3), si esibirà la Micro Irish Band, un duo esplosivo e poliedrico.

Micro Irish Band

Dal 2013 attivi in tutto il Nord e Centro Italia, con esperienza anche all'estero, la Micro Irish Band trova la perfetta combinazione proprio in duo. Calca i palchi dei più importanti festival di musica Celtica ed Irlandese come Triskell (TS), Bundan (FE), Brintaal (VI), Celtic Days (BS), Unicorno (FI), Mutina Boica (MO), Runika (VE), Hobbiton, Irlanda in Festa, Festival Irlandese, Sapori d'Irlanda e molti altri, da Genova a Roma, da Firenze a Trieste.

Incalzanti ritmi ed evocative melodie, una coinvolgente combinazione di suoni tradizionali e moderni, miscelati assieme, per uno spettacolo in costante evoluzione. Racconti legati ai pezzi e alla tradizione completano lo show, incantando grandi e piccini. Più di 15 differenti strumenti musicali della tradizione e non solo vengono alternati sul palco. Un set di 2 ore che comprende Pub songs, sea shanties, jigs, reels, antiwar songs, ballads. Tanti tunes classici ma anche molti altri più ricercati per far scoprire al pubblico quanto ci sia da imparare, ballare ed amare oltre “Whiskey in the Jar” o “Irish Rover”. Con brani in inglese, gaelico scozzese ed irlandese, bretone e francese, i Micro Irish Band fanno ballare e divertire.