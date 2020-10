La Microrchestra al Venezia Jazz Festival

Laguna Libre, l’ecosteria della cultura in Fondamenta Cannaregio e jazz club di Venezia Jazz Festival, mette in scena, venerdì 9 ottobre (ore 20.30), il primo concerto della stagione autunnale. È la Microrchestra, l’“orchestra più agile del mondo”, composta da Stefano Olivato al basso e armonica, Stefano Scutari alle chitarre e Leo Di Angilla alle percussioni, ovvero tre assi del jazz contemporaneo, che spaziano in molti ambiti della scena nazionale.

La formazione

La formazione nasce dall’idea dei due noti musicisti veneti, Leo Di Angilla e Stefano Olivato, celebri nel mondo del jazz e del pop per i dischi e le tournee realizzati con importanti artisti. Il percussionista Leo Di Angilla l'anno scorso è stato protagonista degli enormi raduni di musica e ballo nelle principali spiagge italiane del Jova Beach Party tour di Jovanotti; Stefano Olivato ha lavorato con Jannacci, Joe Diorio, Tiziano Ferro, Roy Paci e anche Dizzy Gillispie. Utilizzando strumenti inconsueti e di piccole dimensioni (pandeiro, chitarra e armonica cromatica) propone un repertorio che va dal jazz alla bossa nova, dal pop alle colonne sonore dei film. Gli artisti, che di solito arrivano e si esibiscono per questo progetto a cavallo di una bicicletta, a Venezia saranno nella formazione del trio, con il chitarrista Stefano Scutari.

Prenotazione

Maggiorazione di 5 euro sulla prima consumazione o sulla cena. Per l'aperitivo accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per la cena i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione: