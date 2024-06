Terza edizione del Miglio di Mestre, la corsa su strada in via Piave

Venerdì 14 giugno si rinnova l’appuntamento con il Miglio di Mestre (terza edizione), la corsa su strada sulla distanza anglosassone del miglio, ovvero 1.609 metri, organizzata da Venicemarathon in collaborazione con il Comune di Venezia, la Federazione di atletica leggera e altre realtà sportive locali. La manifestazione è inserita nel cartellone de “Le Città in Festa” e nel progetto "Salta, Cori, Zoga".

La gara è riservata a tesserati Fidal e il ritrovo per tutti i concorrenti è alle ore 18. La prima partenza in programma è quella del mini miglio (500 metri), riservato alle categorie esordienti e prevista alle ore 20. A seguire partiranno le diverse batterie del miglio, riservate alle categorie master, assoluti e giovanili.

Gli atleti dovranno percorrere un tratto via Piave, con andata, giro di boa e ritorno. Quest’anno, il quartier generale della manifestazione sarà ai Giardini di Piave che ospiteranno tutti gli stand e le attività del pre e post gara. «Siamo al lavoro per organizzare al meglio la nuova edizione di questo progetto non solo sportivo ma anche sociale - commenta il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva -. In accordo con l’amministrazione comunale, abbiamo deciso di spostarci ai Giardi di via Piave perché gli spazi sono più ampi, più funzionali alle attività del pre e post gara e di conseguenza anche più vivibili da parte di pubblico e atleti».

Il costo dell’iscrizione è di 5 euro (gratuito per gli esordienti) e la quota comprende la t-shirt ufficiale offerta fornita dal negozio sportivo 1/6H, il pettorale di gara con chip e il ristoro finale. Le iscrizioni sono aperte sul sito www.venicemarathon.it, oppure si potranno effettuare direttamente in campo di gara venerdì 14 giugno a partire dalle ore 18.