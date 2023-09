A Jesolo arriva l'evento "M’Illumino di Spezie" con una gara di mangiatori di peperoncino

Arriva, in piazza Mazzini a Jesolo, "M’illumino di spezie": l’appuntamento targato Veneto a Tavola dove si potrà esplorare l’uso delle spezie nella gastronomia, nella liquoristica, nella mixologia e nel benessere. Si potrà assistere ad una gara di mangiatori di peperoncino con fuoriclasse di fama europea, condotta da Jack Pepper Group, che coinciderà con la seconda tappa del Campionato Italiano 2023-‘24.

Nei due giorni della manifestazione – 30 settembre e 1° ottobre, dalle 10.00 alle 20.30 – si susseguiranno masterclass dedicate alla creazione di cocktail con gin, bitter, vermuth e al barbecue con conce specifiche per le carni (Rub). Dieci gli espositori presenti tra importatori di spezie, pasticceri, produttori di liquori, birre e vini speziati. Uno spazio apposito sarà dedicato ai bambini con laboratori di spicy painting e memory olfattivo.

Arricchiranno l’evento due mostre. “Le spezie della Serenissima” presenta oltre 150 tipi di aromi, tra i più antichi e pregiati come il rabarbaro, commerciato già da Marco Polo, e lo zafferano persiano o rare varietà di pepi africani, asiatici e indiani, passando per cannella, pimento, cardamomo nero, coriandolo, zenzero e speciali miscele, dal baharat turco al berberè africano. La seconda esposizione, “Peperoncino…per l’anima e il corpo” si concentra su oltre 100 varietà provenienti da tutto il mondo, dai più dolci al più piccante, come il Carolina Reaper che è al primo posto nella top five della classifica, o l’Aji Charapita, considerato il più costoso al mondo.

Da non perdere gli incontri culturali: “Per un pugno di spezie. Che cosa sono, da dove vengono, come si usano” curato da Carla Coco, ideatrice della manifestazione e studiosa del settore, che illustra il ruolo di Venezia e l’evoluzione della corporazione di spezieri e pistatores, muschieri (profumieri) e speziali. Come utilizzare le droghe per creare piatti dai gusti originali sarà, invece, il tema centrale de “Le spezie in cucina” condotto da Giampaolo Castellan, titolare dell’azienda Sidea-L’Impero del Sole e conoscitore della materia.

L’obiettivo dell'iniziativa è quello di avvicinare un vasto pubblico alla conoscenza e all’uso degli aromi esotici, visto il fondamentale ruolo che la Serenissima esercitò in questo vivace e redditizio commercio diventando monopolista indiscussa in tutta Europa. I mercanti veneziani furono, infatti, i primi a capire gli altissimi ricavi che potevano ottenere cavalcando la “febbre delle spezie” che fin dal Medioevo aveva contagiato tutti i ricchi europei. Impiegate per realizzare colori per i pittori o miracolosi farmaci, come la teriaca, per tingere stoffe, fare profumi o per dare un tocco “divino” alle pietanze diventarono contemporaneamente uno status symbol e una opportunità economica senza eguali. Per questo, nel mercato di Rialto, city finanziaria di primaria importanza, esisteva un vero e proprio Borsino delle Spezie con le quotazioni quotidiane che influenzavano tutte le altre piazze commerciali. Oggi la scienza ha pienamente confermato le loro proprietà salutistiche e verso le spezie si registra una ondata di notevole interesse.