Ferzan Ozpetek porta "Mine Vaganti" al Teatro Metropolitano Astra

Al nastro di partenza la nuova edizione della Stagione Teatrale “Visioni”, promossa ed organizzata dal Comune di San Donà di Piave con la collaborazione di Arteven. Apertura di sipario mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre alle 21 con Mine Vaganti, lo spettacolo di Ferzan Ozpetek, che vede come maggiori interpreti Francesco Pannofino, Iaia Forte, Edoardo Purgatori, Carmine Recano e Simona Marchini.

Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici che si è aggiudicato: 2 David Di Donatello, 5 Nastri D’Argento, 4 Globi D’Oro, il Premio Speciale della Giuria al Tribeca Film Festival di New York e il Ciak D’Oro come Miglior Film.